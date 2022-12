Pod jednou zo škôl v Gaze spravovaných OSN objavili zrejme časť tunela

Jeruzalem 1. decembra (TASR) — Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) tento týždeň oznámil, že pod jednou zo svojich škôl v pásme Gazy objavil vyhĺbený tunel. V pásme Gazy vládne hnutie Hamas, ktoré tam v uplynulých rokoch vybudovalo rozsiahlu sieť podzemných tunelov využívaných na pašovanie i počas vojen voči Izraelu, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Agentúra UNRWA v súvislosti s týmto nálezom dôrazne protestovala u príslušných úradov v Gaze. Odsúdila existenciu takejto stavby pod jedným zo zariadení pod správou OSN a poukázala na to, že nájdená "umelo vytvorená dutina" predstavuje porušenie neutrality OSN i medzinárodného práva a ohrozuje deti aj zamestnancov školy.



AFP s odvolaním sa na vyhlásenie UNRWA dodala, že OSN, ktorá presnú polohu školu nezverejnila, dala podzemnú stavbu zapečatiť.



Zdroj z izraelskej armády pre AFP uviedol, že objavená podzemná dutina bola v skutočnosti tunelom, ktorý zrejme vykopali militanti z Gazy. Podľa neho dážď pravdepodobne vyhĺbil dieru v zemi, ktorá odhalila tunel vyhĺbený "teroristami" v blízkosti školy UNRWA v Gaze.



Islamistická skupina Hamas, ktorá pásmo Gazy ovláda a za posledných 15 rokov viedla s Izraelom štyri vojny, sa k tomuto prípadu bezprostredne nevyjadrila.



Od roku 2007, keď Izrael uvalil na pásmo Gazy blokádu, bolo na tomto území vykopaných množstvo tunelov, z ktorých niekoľko prechádzalo aj popod hranicu s Izraelom.



Počas krátkeho konfliktu v máji 2021 Izrael podnikol niekoľko úderov na tzv. metro v Gaze — spleť tunelov, ktoré umožňujú bojovníkom Hamasu pohybovať sa bez toho, aby ich detegovali izraelské bezpilotné lietadlá, a následne bez varovania útočiť na ciele v Izraeli.



V snahe obísť blokádu uvalenú na Gazu začal Hamas budovať tunely aj pod hranicou s Egyptom, odkiaľ dovážal zbrane a muníciu. V posledných rokoch Egypt väčšinu týchto tunelov zničil.



Izraelčania v reakcii na potenciálne ohrozenie z pásma Gazy posilnili svoje bezpečnostné zložky v pohraničí a bezpečnostnú bariéru, ktorá obklopuje palestínsku enklávu, obohnali do zeme zapusteným oceľovým múrom, čím bránia prerazeniu tunelov smerom do Izraela.