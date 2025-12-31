< sekcia Zahraničie
Pod Lamanšským prielivom obnovili dopravu
Autor TASR
Londýn/Brusel/Paríž 31. decembra (TASR) - Železničná spoločnosť Eurostar prevádzkujúca vlakové spojenie medzi Európou a Britániou oznámila, že počas stredy budú fungovať všetky spoje. Spojenie bolo po väčšinu utorka pozastavené pre technickú poruchu v tuneli pod Lamanšským prielivom, ktorá viedla k výpadku nadzemného napájania elektrického vedenia. Aj po obnovení služieb však môže dochádzať k meškaniam či odrieknutiam spojov na poslednú chvíľu. TASR o tom informuje správy agentúry Reuters.
Zastavenie dopravy, ktorú v tuneli pôvodne zablokoval vlak Le Shuttle prepravujúci autá medzi mestami Folkstone v Anglicku a Calais vo Francúzsku, spôsobilo počas rušného novoročného obdobia chaos a cestujúci si museli hľadať alternatívnu dopravu. Množstvo ľudí s batožinou uviazlo na londýnskej stanici St Pancras a na parížskej stanici Gare du Nord, zatiaľ čo niektorí strávili celú noc vo vlakoch a hodiny čakali pred tunelom.
Obnovenie obojsmernej dopravy v tuneli pod Lamanšským prielivom oznámila v stredu dopoludnia spoločnosť Getlink, ktorá ho prevádzkuje. Vo vyhlásení podľa agentúry AFP uviedla, že problém s napájaním bol vyriešený v noci.
Eurostar po incidente cestujúcim odporúčal, aby cestu odložili. Britská stanica BBC s odvolaním sa na webovú stránku spoločnosti upozornila, že hoci prvý vlak z Paríža do Londýna vyrazil v stredu ráno podľa cestovného poriadku, pri ďalších dopoludňajších spojoch sú už uvedené viac než hodinové meškania.
„Dnes máme v pláne prevádzku všetkých našich služieb, avšak v dôsledku ďalších okolností môže dôjsť k určitým meškaniam a možným odrieknutiam spojov aj na poslednú chvíľu,“ píše sa vo vyhlásení Eurostaru.
Spoločnosť Eurostar prevádzkuje osobné vlaky z londýnskej stanice St Pancras do Paríža, Amsterdamu, Rotterdamu a Bruselu. Za minulý rok prepravila rekordných 19,5 milióna cestujúcich, čo je o takmer päť percent viac ako v roku 2023.
Od otvorenia tunela spájajúceho Britániu a Francúzsko v roku 1994 má na túto dopravu Eurostar monopol. Britský podnikateľ Richard Branson stojaci za leteckou spoločnosťou Virgin Group avizoval plány spustiť na tejto trati v najbližších rokoch konkurenčnú službu. Do roku 2029 má v úmysle konkurovať spoločnosti Eurostar na trase Paríž – Londýn aj talianska Trenitalia.
