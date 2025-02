Pod lavínou v Himalájach uviazlo 41 robotníkov

Naí Dillí 28. februára (TASR) - Najmenej 41 stavebných robotníkov je nezvestných po piatkovom páde lavíny v indickej časti Himalájí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Lavína sa zosypala v prejazdnom horskom priesmyku Mána v štáte Uttarákhand na severe Indie. Sneh zavalil 57 stavebných robotníkov. Záchranárom sa dosiaľ podarilo vyslobodiť 16 ľudí, z ktorých troch previezli do vojenskej nemocnice. Pátraciu operáciu im komplikuje husté sneženie, pričom po zlepšení počasia by mali do oblasti vrtuľníkom vyslať ďalšie tímy vysokohorských záchranárov.



Oblasť Himalájí je značne sužovaná dôsledkami globálneho otepľovania a pomerne náchylná na tvorenie lavín, uvádza AP. Agentúra pripomína, že v roku 2022 tam v indickom štáte Uttarákhand zahynulo pri páde lavíny 27 horolezcov začiatočníkov.