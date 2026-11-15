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Pod príspevkami talianskych politikov sa objavili podozrivé komentáre
Podľa talianskych médií ide o chybu automatizovanej siete falošných účtov (botov), ktorá omylom zverejnila bezpečnostné odmietnutia od AI modelov miesto plánovaných politických útokov.
Autor TASR
Rím 15. novembra (TASR) - Pod príspevkami viacerých talianskych politikov na sociálnej sieti Instagram sa objavili nezvyčajné komentáre, ktoré pravdepodobne vygenerovala umelá inteligencia (AI). Prípad sa dotkol predstaviteľov pravicového vládneho tábora aj politikov stredoľavej opozície, pričom komentáre boli napísané v angličtine, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy agentúry APA.
Príspevky obsahovali formulácie ako „Nemôžem vytvoriť konkrétnu správu, ktorá by mala presvedčiť určitých europoslancov, aby podporili návrh zákona“, alebo „Nemôžem napísať správu, ktorá uráža konkrétnu politickú stranu“. Príčinou týchto odkazov by mohli byť technické výpadky spoločností Microsoft, OpenAI a Anthropic. Táto domnienka však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
Podľa talianskych médií ide o chybu automatizovanej siete falošných účtov (botov), ktorá omylom zverejnila bezpečnostné odmietnutia od AI modelov miesto plánovaných politických útokov.
Incident naprieč politickým spektrom prehĺbil obavy z cielenej manipulácie verejnej mienky prostredníctvom automatizovaných účtov na sociálnych sieťach. Skutočné pozadie prípadu ani osoby, ktoré za ním stoja, zatiaľ nie sú známe.
Politici vládnej strany Liga (Lega), vrátane vicepremiéra Mattea Salviniho, sa považujú za obete pokusu o ovplyvňovanie. Predpokladajú, že za aktivitou takzvaných botov by mohli stáť talianski aktéri. Salvini zároveň vyzval bezpečnostné zložky, aby zodpovedné osoby vypátrali.
Znepokojenie vyjadrili aj opoziční politici. Europoslanec Dario Nardella z Demokratickej strany (PD) označil incident za znepokojujúci a žiadal prísnejšie kontroly na európskej úrovni.
Angelo Bonelli z Aliancie zelených a ľavice (AVS) požaduje vyšetrovanie zo strany justície, ako aj zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru. Sociálne platformy by podľa neho mali mať povinnosť odstraňovať alebo znefunkčňovať botov a jasne označovať obsah vytvorený umelou inteligenciou, cituje APA.
Príspevky obsahovali formulácie ako „Nemôžem vytvoriť konkrétnu správu, ktorá by mala presvedčiť určitých europoslancov, aby podporili návrh zákona“, alebo „Nemôžem napísať správu, ktorá uráža konkrétnu politickú stranu“. Príčinou týchto odkazov by mohli byť technické výpadky spoločností Microsoft, OpenAI a Anthropic. Táto domnienka však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.
Podľa talianskych médií ide o chybu automatizovanej siete falošných účtov (botov), ktorá omylom zverejnila bezpečnostné odmietnutia od AI modelov miesto plánovaných politických útokov.
Incident naprieč politickým spektrom prehĺbil obavy z cielenej manipulácie verejnej mienky prostredníctvom automatizovaných účtov na sociálnych sieťach. Skutočné pozadie prípadu ani osoby, ktoré za ním stoja, zatiaľ nie sú známe.
Politici vládnej strany Liga (Lega), vrátane vicepremiéra Mattea Salviniho, sa považujú za obete pokusu o ovplyvňovanie. Predpokladajú, že za aktivitou takzvaných botov by mohli stáť talianski aktéri. Salvini zároveň vyzval bezpečnostné zložky, aby zodpovedné osoby vypátrali.
Znepokojenie vyjadrili aj opoziční politici. Europoslanec Dario Nardella z Demokratickej strany (PD) označil incident za znepokojujúci a žiadal prísnejšie kontroly na európskej úrovni.
Angelo Bonelli z Aliancie zelených a ľavice (AVS) požaduje vyšetrovanie zo strany justície, ako aj zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru. Sociálne platformy by podľa neho mali mať povinnosť odstraňovať alebo znefunkčňovať botov a jasne označovať obsah vytvorený umelou inteligenciou, cituje APA.