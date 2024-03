Pod prístavom v Janove postavia 3,5-kilometrový tunel

Janov 4. marca (TASR) — V Janove sa začali práce na výstavbe 3,5 kilometra dlhého tunela pod tamojším prístavom. Ide o prvý tunel tohto druhu budovaný v Taliansku, najväčší v Európe a štvrtý najväčší na svete z hľadiska priemeru tunelových rúr, uviedol v pondelok Roberto Tomasi, predseda predstavenstva diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia (ASPI). Informovala o tom agentúra APA.



Tunel budú tvoriť dve samostatné hlavné rúry, jedna v každom smere, s vonkajším priemerom 16 metrov. Spojí prístav s výstaviskom, kde sa každoročne koná výstava lodí Salone nautico. V tuneli, ktorý je čiastočnou kompenzáciou za Morandiho viadukt zrútený v roku 2018, bude povolená rýchlosť 70 km/h. Stavebné práce majú stáť jednu miliardu eur a trvať päť rokov.



V súvislosti so zrútením Morandiho viaduktu, pri ktorom zahynulo 43 ľudí, prebieha proces s niekoľkými manažérmi ASPI. Spolu je obvinených 59 osôb. Medzi obvineniami je zabitie z nedbanlivosti, úmyselné ublíženie na zdraví, marenie úradných úkonov a falšovanie dokladov.



Podľa janovskej prokuratúry väčšina z obvinených vedela, že mostu, otvorenému v roku 1967, hrozí zrútenie, no nijako tomu nezabránili. Namiesto toho sa šetrilo na údržbe s cieľom zabezpečiť vyššie dividendy pre akcionárov ASPI. V auguste 2020 bol slávnostne otvorený nový most navrhnutý architektom Renzom Pianom, ktorý dostal názov Ponte San Giorgio (Most svätého Juraja).