Pod zrúteným mostom v Drážďanoch našli leteckú bombu, ľudí evakuovali

Drážďany 8. januára (TASR) - Nevybuchnutú leteckú bombu z čias druhej svetovej vojny objavili vo východonemeckom meste Drážďany počas demolačných prác na čiastočne zrútenom moste Carolabrücke. Oznámila to v stredu miestna polícia a ľudí z bezprostredného okolia vyzvala na evakuáciu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Evakuácia sa týka ľudí žijúcich či pracujúcich v okruhu jedného kilometra od nálezu, z ktorého sa majú stiahnuť do štvrtka rána 09.00 h, keď majú túto 250-kilogramovú britskú leteckú bombu zneškodniť.



Bombu vytiahli v stredu ráno spod mosta Carolabrücke nad riekou Labe za pomoci bagra. Podľa záberu, ktorý zverejnila polícia, teraz leží na kameňoch vedľa tohto stroja.



Demolačné práce na betónovom moste prebiehajú prakticky odvtedy, ako sa v septembri jeho časť nečakane zrútila do rieky Labe. Zbúrať sa teraz má celý most.



Saskú metropolu Drážďany zničilo na sklonku druhej svetovej vojny rozsiahle bombardovanie. Pri štyroch náletoch britského a amerického letectva dopadlo vo februári 1945 na mesto vyše 3900 ton vysokovýbušných bômb a zápalných zariadení.



Nálezy nevybuchnutých vojnových bômb a munície tak v tomto meste, rovnako ako aj v iných častiach Nemecka, nie sú neobvyklé a často k nim dochádza práve počas stavebných prác.