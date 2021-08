Podávanie tretej dávky vakcíny sa v Rakúsku začne 17. októbra

Viedeň 10. augusta (TASR) - V Rakúsku sa od 17. októbra začne očkovať treťou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Povedal to v utorok v relácii Morgenjournal rozhlasovej stanice Ö1 minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Uvedený termín zdôvodnil tým, že ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými, dostali druhú dávku už 17. januára. Určité rizikové skupiny môžu byť treťou dávkou preočkované i skôr.



"Existujú určité skupiny, ako napríklad osoby s imunosupresiou, ktoré je možné po konzultácii s lekárom očkovať (treťou dávkou) i skôr," povedal Mückstein s tým, že tieto osoby by si mohli urobiť aj test na neutralizujúce protilátky. Dodal, že preočkovanie skôr ako v stanovenej lehote deviatich mesiacov od druhej dávky vo všeobecnosti neodporúča, avšak pre ohrozených ľudí pripadá do úvahy.



Ako prví boli v Rakúsku prvou dávkou vlani v decembri zaočkovaní ľudia žijúci v opatrovateľských zariadeniach a domovoch dôchodcov a zdravotnícky personál.



Rakúska vláda už predtým oznámila, že v súvislosti s prípadnou treťou dávkou očkovania počká na odporúčanie Európskej agentúry pre lieky (EMA). To sa očakáva v nasledujúcich týždňoch.



Agentúra APA pripomína, že za podanie tretej dávky vakcíny sa v pondelok vyslovil i šéf nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin. "Myslíme si, že v tomto okamihu je najlepšie proti existujúcemu kmeňu vírusu postupovať doplňujúcou dávkou," uviedol pre agentúru Reuters. Pacienti, ktorí dostali tretiu dávku, mali podľa neho výrazne vyššie hodnoty protilátok než po podaní druhej dávky.



Minimálne jednu dávku vakcíny dostalo v Rakúsku 60 percent obyvateľstva.