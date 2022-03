Podávanie vakcíny vyvinutej proti omikronu sa v Nemecku odkladá

Brusel 29. marca (TASR) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach očakáva, že podávanie vakcíny osobitne vyvinutej proti koronavírusovému variantu omikron sa odloží o niekoľko mesiacov, až na jeseň. Informovala o tom tlačová agentúra AFP, ktorá citovala utorkové slová Lauterbacha pri jeho príchode na stretnutie ministrov zdravotníctva EÚ v Bruseli.



"Cieľovým mesiacom by mohol byť september," spresnil minister.



Európska únia sa zväčša spolieha na mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19, predovšetkým na tú, ktorú vyvinula nemecká firma BioNTech spoločne s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer.



Dodávka osobitných vakcín proti omikronu sa očakávala začiatkom tohto roka.



Šéf Pfizeru Albert Bourla v januári oznámil, že jeho spoločnosť bude mať jednu takúto vakcínu k dispozícii v marci. Potom zakladateľ BioNTechu Ugur Šahin vo februári informoval, že podľa jeho očakávania bude táto vakcína dostupná v apríli alebo v máji.



EÚ zaznamenávala po úspešnom programe očkovania pokles v hospitalizáciách a úmrtiach na covid, ale potom bolo potvrdené, že nové prípady zasa pribúdajú a spôsobuje to vysoko nákazlivý variant omikron.



Omikron, ktorý prvýkrát zistili vlani v novembri v regióne južnej Afriky a ktorý sa rýchlo rozšíril po celom svete, je teraz prevládajúcim variantom a tvorí takmer všetky nové prípady infekcie.



Má mutácie, ktoré umožňujú koronavírusu obísť časť imunity vytvorenej súčasnými vakcínami a prekonaním nákazy – ide o dva hlavné podvarianty BA.1 a BA.2, pričom druhý spomínaný nadobúda prevahu.



Kým vakcíny proti covidu vyvinuté proti predchádzajúcim variantom sú do veľkej miery účinné pri zabraňovaní vážnemu priebehu nákazy, ukázalo sa, že v zabraňovaní samotnému nakazeniu sú slabšie.



Tento faktor sa stal o to dôležitejší, že účinky súčasných vakcín sa po niekoľkých mesiacoch strácajú, čo donútilo úrady podávať ľuďom posilňujúce dávky.



Okrem BioNTechu aj spoločnosť Moderna koncom januára oznámila, že spustila klinické testy osobitnej vakcíny proti omikronu.