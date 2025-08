Podiel detí vyňatých z povinného očkovania v USA je na maxime

Washington 1. augusta (TASR) - Miera zaočkovanosti u amerických škôlkarov minulý rok opäť klesla. Podiel detí, ktorým bola udelená výnimka z povinného očkovania, zároveň stúpol na historické maximum 4,1 percenta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Podiel detí v amerických materských škôlkach zaočkovaných proti proti osýpkam, príušniciam a rubeole bol vlani 92,5 percenta, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcom roku. Pred pandémiou COVID-19 bola miera zaočkovanosti 95 percent. Ide o úroveň, pri ktorej je nepravdepodobné, že by sa mohlo ochorenie šíriť medzi nezaočkovanou populáciou.



Na historické maximum stúpol podiel detí, ktorým bola v USA udelená výnimka z povinného očkovania, a to z 3,7 percenta v roku 2023 na 4,1 percenta v roku 2024. Je to už tretí rekordný rok v rade, pričom prevažnú väčšinu tvoria deti, ktoré rodičia očkovať odmietajú z iných ako zdravotných dôvodov.



Správy o klesajúcom počte zaočkovaných detí prichádzajú v čase, keď USA čelia najväčšej epidémii osýpok za uplynulých 30 rokov. V krajine doteraz evidovali 1300 prípadov.



AP pripomína, že miera zaočkovanosti medzi americkými deťmi bola dlhé roky veľmi vysoká. Všetky štáty a teritóriá USA totiž vyžadujú, aby boli deti v školách očkované proti osýpkam, príušniciam, detskej obrne, tetanu, čiernemu kašľu alebo ovčím kiahňam.



Všetky štáty však povoľujú aj výnimky pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje očkovať sa určitými vakcínami. Väčšina tiež povoľuje výnimky z náboženských alebo iných nemedicínskych dôvodov. Práve podiel výnimiek z nemedicínskych dôvodov v uplynulých rokoch výrazne stúpa.



Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zdôraznilo, že „očkovanie je osobným rozhodnutím, avšak aj naďalej zostáva najúčinnejším spôsobom ochrany detí pred závažnými ochoreniami, ako sú osýpky a čierny kašeľ, ktoré môžu viesť k hospitalizácii a dlhodobým zdravotným komplikáciám.“