Podľa Bidena by Cuomo mal odstúpiť, ak sa preukáže jeho vina

Washington 17. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden si myslí, že guvernér štátu New Yorku Andrew Cuomo, ktorý je vplyvným členom jeho Demokratickej strany, by mal odstúpiť, ak sa preukážu obvinenia zo sexuálneho obťažovania žien.



V rozhovore, ktorý televízia ABC odvysiela v stredu, Biden pripustil, že v takom prípade by Cuomo mohol byť aj stíhaný.



Agentúra AFP poznamenala, že ide o zatiaľ najsilnejšie Bidenovo vyjadrenie ku Cuomovmu škandálu. Doteraz sa Biden nepridal k iným verejných činiteľom - vrátane demokratov -, ktorí Cuoma vyzvali na okamžitú demisiu z funkcie guvernéra.



Cuomo čelí obvineniam, že sexuálne obťažoval alebo sa správal nevhodne k viacerým ženám vrátane niekoľkých bývalých zamestnankýň svojho úradu.



Bývalé zamestnankyne obvinili Cuoma, že ich ponižoval prezývkami po domácich miláčikoch, komentoval ich vzhľad, bez súhlasu ich bozkával alebo sa ich nevhodne dotýkal, či vypytoval na ich sexuálny život.



Z takéhoto nevhodného správania Cuoma od februára obvinilo už osem žien.



Cuomo popiera toto sexuálne obťažovanie a odmieta aj výzvy na rezignáciu v súvislosti s podozrením, že jeho administratíva manipulovala s údajmi o prepuknutí nákazy COVID-19 v domovoch dôchodcov.



Na Cuomov odchod z funkcie tlačia poslanci jeho Demokratickej strany i viacerí republikánski poslanci v štáte New York. Deklarovali, že Cuomo "stratil dôveru verejnosti" a v období, keď je to najviac potrebné, je "neschopný".



Predseda dolnej komory Kongresu štátu New York, Carl Heastie, minulý štvrtok oznámil, že poveril justičný výbor, aby začal vyšetrovanie v súvislosti s možným impeachmentom Cuoma. V Kongrese štátu New York majú prevahu demokrati.



Termín "impeachment" označuje žalobu, ktorú podáva zákonodarné zhromaždenie (parlament) na vysokopostavených štátnych predstaviteľov a môže ich týmto mechanizmom aj odvolať.



Na schválenie impeachmentu v New Yorku je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov v Snemovni reprezentantov miestneho Kongresu. Následne ho musí potvrdiť horná komora, kde je potrebná dvojtretinová väčšina.



Agentúra AP pripomenula, že Cuomo má v pláne uchádzať sa na budúci rok o znovuzvolenie do funkcie guvernéra štátu New York, v ktorom pre tento úrad neexistuje nijaké obmedzenie stanovujúce maximálny počet mandátov.