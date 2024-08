Český senátor: Nákupy munície pre Ukrajinu sú predražené

Praha 14. augusta (TASR) - Český senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) tvrdí, že munícia, ktorú Česko nakupuje pre Ukrajinu v rámci muničnej iniciatívy, je predražená. Výsledkom podľa neho je, že Ukrajinci jej dostávajú menej, ako by mali. České ministerstvo obrany to však odmieta, vyjadrenie senátora označilo za nepodložené a vytrhnuté z kontextu. Uviedlo to v stredu na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Wagenknecht označil českú muničnú iniciatívu za "skvelý projekt", Česko však podľa jeho slov nedokáže nakupovať za lepšie ceny. "Bohužiaľ, české úrady nevedia nakupovať za výhodnejšie ceny, čo vedie k tomu, že ukrajinská armáda dostáva o desaťtisíce nábojov menej, než by mala," napísal v utorok na sociálnej sieti X.



Wagenknecht sa odvoláva na ukrajinské autority, ktoré mu podľa jeho slov všetky informácie potvrdili. Tieto podľa jeho slov "nehospodárne nákupy" chcel riešiť v utorok na zasadnutí senátnej Komisie pre dohľad nad verejnými prostriedkami. Niektorí senátori však hlasovaním bod vyradili z programu zasadnutia.



V stredu na jeho vyjadrenia reagoval rezort obrany, ktorý sa proti nim ostro ohradil. "Ministerstvo obrany dôrazne odmieta, že by bola česká muničná iniciatíva nehospodárna a netransparentná a zaobstarávaná delostrelecká munícia predražená. Pán senátor Wagenknecht zverejnil nepodložené informácie vytrhnuté z kontextu. Jeho krok v dôsledku ohrozuje zabezpečenie dodávok munície pre Ukrajinu," uviedlo ministerstvo.



Rezort chce okolnosti vysvetliť na uzavretom rokovaní v určitom režime utajenia. Podľa senátora však žiadna z informácií, o ktorých chcel v senátnej komisii hovoriť, nie je v režime utajovaných skutočností. Ministerstvo sa bráni tým, že nechce nahrávať ruským spravodajským službám, preto o nákupoch nemôže hovoriť verejne.



Zdôraznilo, že na transparentnosť kladie v tomto projekte dôraz od začiatku. Jej základom je podľa rezortu to, že ČR nemá v procese žiadne rozhodovacie právomoci, ale je len prostredníkom pre donorské krajiny. "ČR len predkladá partnerským krajinám ponuky. Ak by mali podozrenie na predraženie alebo akékoľvek pochybné postupy, určite by k spolupráci nepristúpili," podotkol rezort.



Mechanizmy sú podľa neho nastavené tak, aby ponuky pre tieto krajiny boli za obvyklé a primerané ceny. "K maržiam súkromných firiem môžeme povedať len to, že zodpovedajú realite trhu a rozhodne nevybočujú zo zavedenej praxe," dodalo ministerstvo.



Cieľom českej muničnej iniciatívy je zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov za financie západných spojencov. Do konca roka by ČR mala podľa rezortu obrany Ukrajine doručiť 500.000 kusov.