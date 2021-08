Podľa EÚ Čína nezaručila kanadskému podnikateľovi spravodlivý proces

Brusel 11. augusta (TASR) – Európska únia v stredu uviedla, že Čína nedokázala zaručiť „spravodlivý proces" kanadskému podnikateľovi Michaelovi Spavorovi po tom, čo bol za špionáž odsúdený na 11 rokov väzenia, informovala agentúra AFP.



„Jeho právo na spravodlivý proces a riadny proces vrátane práva na verejné vypočutie, ako je zaručené medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a čínskym zákonom o trestnom konaní, nebolo dodržané," uviedla hovorkyňa šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella.



Súd v meste Tan-tung na severovýchode Číny v stredu Spavora usvedčil zo „špionáže a nezákonného poskytovania štátnych tajomstiev".



Spavora, ako aj bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga zatkli čínske úrady v decembri 2018. Niekoľko dní predtým v kanadskom Vancouveri zadržali Meng Wan-čou, manažérku čínskej firmy Huawei, a to na základe zatykača vydaného úradmi USA. Spojené štáty voči čínskej manažérke vzniesli obvinenia z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia sankcií voči Iránu. Kanada a ďalšie západné krajiny vnímali zatknutie dvojice Kanaďanov ako odplatu za jej zadržanie.



Spavora a Kovriga, v ktorého prípade ešte súd nerozhodol, vlani v júni obvinili čínske úrady zo špionáže. Separátne súdne procesy sa s nimi následne konali v marci. Kanadským diplomatom účasť na nich nepovolili. Rodina Spavora trvá na jeho nevine.



K verdiktu v prípade Spavora došlo len deň po tom, ako čínsky súd potvrdil trest smrti pre kanadského občana Roberta Lloyda Schellenberga, ktorý bol odsúdený na trest smrti za pašovanie drog.



Meng je momentálne v Kanade v domácom väzení. Kanadský súd by sa mal v najbližších týždňoch oboznámiť s konečnými argumentmi, pre ktoré by mala byť vydaná do USA, kde ju obviňujú z porušenia sankcií uvalených na Irán.