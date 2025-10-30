< sekcia Zahraničie
Podľa exit pollov vyhrali predčasné voľby v Holandsku liberáli
Prvé čiastkové výsledky založené na sčítaných hlasoch sa očakávajú v priebehu noci.
Autor TASR
Haag 29. októbra (TASR) — Sociálnoliberálna strana D66 zvíťazila v stredajších predčasných parlamentných voľbách v Holandsku. Až na druhom mieste skončila protiimigračná Strana za slobodu (PVV), ktorá vyhrala riadne voľby v roku 2023. Vyplýva to z exit pollov, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnila verejnoprávna televízia NOS. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.
Podľa exit pollov strana D66 (Demokrati 66) získala v 150-člennej dolnej komore parlamentu 27 kresiel, teda o 18 viac ako pred dvoma rokmi. PVV by mala mať 25 mandátov, teda pre zmenu o 18 menej než po predchádzajúcich voľbách.
Tretia skončila so ziskom 23 mandátov liberálna Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD), ktorá bola pri moci od októbra 2010 do júla 2024, keď bol premiérom Mark Rutte, terajší generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO).
Až na štvrté miesto sa prekvapivo prepadol blok strán Zelená ľavica a Strana práce (GL/PvdA) vedený bývalým eurokomisárom pre klímu Fransom Timmermansom, ktorý prišiel o päť kresiel a má ich len 20.
Do parlamentu sa dostala aj Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorá podľa prognóz bude mať 19 poslancov.
Ak tieto údaje potvrdí aj sčítanie hlasov, 38-ročný líder D66 Rob Jetten sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane najmladším holandským premiérom a prvým šéfom vlády, ktorý sa otvorene hlási k svojej homosexualite.
Podľa portálu dutchnews.nl exit polly tiež ukazujú, že na vytvorenie novej koalície s podporou najmenej 76 poslancov budú potrebné minimálne štyri strany.
Predčasné parlamentné voľby vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migráciu. Kabinet zložený zo štyroch strán bol charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska, píše DPA. Wilders, ktorý nebol členom vlády, zdôvodnil odchod z koalície tým, že ostatní traja partneri nepodporujú implementáciu tvrdej protiimigračnej politiky. PVV v novej vláde s veľkou pravdepodobnosťou nebude, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ňou vylúčili.
