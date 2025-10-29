Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podľa exit pollov vyhrali v Holandsku predčasné voľby liberáli

Reakcie ľudí počas predčasného zverejňovania výsledkov volieb strany PvdA na volebnom mieste počas všeobecných volieb v Rotterdame v Holandsku v stredu 29. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Haag 29. októbra (TASR) — Sociálnoliberálna strana D66 zvíťazila v stredajších predčasných parlamentných voľbách v Holandsku. Až na druhom mieste skončila protiimigračná Strana za slobodu (PVV), ktorá vyhrala riadne voľby v roku 2023. Vyplýva to z exit pollov, ktoré po zatvorení volebných miestností zverejnila verejnoprávna televízia NOS. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a Reuters.





