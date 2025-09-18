Podľa francúzskych úradov na protestoch demonštrovalo 500.000 ľudí

< sekcia Zahraničie
Paríž 18. septembra (TASR) - Na masových protestoch proti úsporným opatreniam vlády vo Francúzsku sa vo štvrtok zúčastnili desaťtisíce ľudí. Kým odborový zväz Všeobecná konfederácia práce (CGT) uviedol, že do ulíc vyšlo viac než milión ľudí, podľa bilancie ministerstva vnútra ich bolo okolo 500.000. Informoval o tom denník Le Monde, píše TASR.
V hlavnom meste Paríž sa na štrajkoch, pochodoch a zhromaždeniach zišlo asi 55.000 ľudí, doplnil Le Monde s odvolaním sa na parížsku policajnú prefektúru.
Ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení informovalo, že k 18.00 h SELČ bolo zadržaných 181 osôb, pričom 31 z nich v Paríži. Pri fyzických potýčkach a iných incidentoch bolo zranených 11 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 11 ďalších osôb, medzi ktorými je aj jeden novinár. Ministerstvo dodalo, že počas protestov hasiči zasahovali pri 29 požiaroch.
Pokiaľ ide o zraneného novinára, šlo o televízneho reportéra,na ktorého batoh dopadol a explodoval projektil. Muž utrpel popáleniny na chrbte a poškodenie sluchu. Podľa redakcie France Télévisions, kde novinár pracuje, je „zrejmé, že projektil pochádzal od bezpečnostných síl, vzhľadom na jeho trajektóriu“.
Ministerstvo dopravy vo štvrtok večer vydalo komuniké, v ktorom konštatovalo, že verejná doprava počas protestov bola „narušená, ale nie zablokovaná“. Zároveň ocenilo aj zlepšenie situácie v prevádzke parížskeho metra.
Štvrtkové protesty mali vyvinúť tlak na nového premiéra Sébastiena Lecornua, ktorý rokuje o novom úspornom rozpočte po páde predchádzajúcej vlády začiatkom tohto mesiaca.
Štrajky zorganizovala aliancia odborových zväzov, podľa ktorých vládne opatrenia môžu ohroziť príjmy zamestnancov, dôchodcov i nízkopríjmových domácností. Zvlášť kritizovaný bol návrh na zrušenie voľna počas dvoch štátnych sviatkov, hoci Lecornu už oznámil, že od tohto kroku sa upustí.
Poslankyňa Európskeho parlamentu za krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Manon Aubryová vo štvrtok vo vysielaní televízie BFM oznámila ďalšiu vlnu protestov, ktoré sa v rámci iniciatívy Zablokujme všetko uskutočnia v nedeľu 21. septembra.
Medzičasom zakladateľ LFI Jean-Luc Mélenchon vo svojom blogu ocenil štvrtkové protesty, označil ich za „priame pokračovanie hnutia proti dôchodkovej reforme“, ktorou sa zvýšil vek odchodu do dôdchodku na 64 rokov, a opäť kritizoval prezidenta Emmanuela Macrona a zopakoval výzvu na jeho zosadenie.
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. Má tretí najvyšší pomer dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) v Európskej únii – 114 percent, doplnila agentúra DPA.
