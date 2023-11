Podľa Hamasu zahynulo v Pásme Gazy vyše 5500 detí

Gaza 21. novembra (TASR) - Viac než 5500 detí zahynulo v Pásme Gazy počas prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Celkovo tam prišlo o život viac než 13.300 ľudí, oznámilo v utorok ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom. Tieto čísla považuje za dôveryhodné aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala z britskej stanice BBC.



Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v nedeľu označil počet civilných obetí v Pásme Gazy za "šokujúci a neprijateľný".



V posledných dňoch sa hovorí o možnej dohode Izraela a Hamasu, na základe ktorej by prerušili boje a oslobodili rukojemníkov. Izrael však zároveň vyhlasuje, že chce zintenzívniť svoje vojenské operácie na juhu Pásma Gazy. Tam pritom pôvodne odporúčal utiecť civilistom pred útokmi v severnej časti tejto palestínskej enklávy.



Militanti z Hamasu pri útoku na Izrael 7. októbri zabili viac než 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších vyše 240 osôb odvliekli do Pásma Gazy. Izrael tvrdí, že medzi týmito rukojemníkmi je 40 detí.



Izrael zároveň upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov. Spojené kráľovstvo, Spojené štáty a Európska únia považujú Hamas za teroristickú organizáciu.