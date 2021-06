Podľa Kima je potravinová situácia v KĽDR napätá

Pchjongjang 16. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un otvoril v stredu kľúčové zasadnutie Kórejskej robotníckej strany, ktoré má za cieľ diskutovať o spôsoboch riešenia "súčasnej medzinárodnej situácie", o nedostatku potravín v KĽDR, o protipandemickom úsilí a ďalších ekonomických problémoch. Podľa agentúry Jonhap to v stredu uviedli štátne médiá v KĽDR.



Viacdňové plenárne zasadnutie ústredného výboru strany bolo zvolané, aby boli prijaté opatrenia vedúce k zlepšeniu ekonomiky a života obyvateľov krajiny, uviedla Kórejská ústredná spravodajská agentúra (KCNA).



Kim podľa KCNA vo svojom príhovore konštatoval, že "najmä v súčasnosti je potravinová situácia ľudí napätá", keďže poľnohospodársky sektor "nesplnil plán výroby obilia v dôsledku škôd spôsobených tajfúnom v minulom roku". Kim zdôraznil, že plenárne zasadnutie by malo prijať opatrenie na vyriešenie tohto problému.



KCNA poznamenala, že bodom programu rokovania bola aj analýza súčasnej medzinárodnej situácie a "zodpovedajúceho smerovania našej strany". Dokument sa však nezmieňuje o Spojených štátoch a Južnej Kórei.



Plenárne zasadnutie, tretie svojho druhu v tomto roku, priťahuje veľkú pozornosť, pretože KĽDR by mohla odhaliť svoje politické smerovanie po tom, ako Washington dokončil revíziu severokórejskej politiky, napísal Jonhap.



Dodal, že juhokórejský prezident Mun Če-in sa nedávno vo Washingtone stretol s prezidentom USA Joeom Bidenom, pričom sa zhodli, že "najnaliehavejšia spoločná úloha", ktorá obe krajiny čaká, je dosiahnutie úplného jadrového odzbrojenia a trvalého mieru na Kórejskom polostrove.



KĽDR deklaruje, že na jej území sa nevyskytuje koronavírus nového typu, ale od začiatku pandémie presadzoval prísne hraničné kontroly a ďalšie protipandemické opatrenia, aby zabránil prepuknutiu choroby na svojom území. Najmä prísne kontroly na hraniciach sa však premietli do severokórejskej ekonomiky, keďže sa obmedzil obchod KĽDR s Čínou.



KCNA uviedla, že plenárna schôdza robotníckej strany bude pokračovať, pričom nie je známe, dokedy bude trvať.