Podľa Kyjeva je v Azovstale ešte vyše 1000 ukrajinských ozbrojencov

Kyjev 10. mája (TASR) - V rozľahlom areáli oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol je viac ako 1000 ukrajinských ozbrojencov, pričom mnohí z nich sú zranení. Pre agentúru AFP to v utorok uviedla podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková.



Oceliarne Azovstaľ sú poslednou baštou ukrajinského odporu v bojmi zničenom prístavnom meste a stali sa symbolom boja proti ruskej invázii.



Vereščuková počas uplynulého víkendu uviedla, že z areálu Azovstaľu v rámci humanitárnej misie koordinovanej Organizáciou Spojených národov a Červeným krížom evakuovali všetky ženy, deti a starších ľudí.



Vo vyjadrení pre AFP Vereščuková v utorok odmietla tvrdenia dvoch predstaviteľov mesta Mariupol, podľa ktorých v sieti tunelov vybudovaných pod komplexom ešte za sovietskych čias zostáva naďalej približne 100 civilistov.



Informovala súčasne, že Ukrajina sa obrátila na medzinárodné organizácie a žiada ich vyvinúť tlak na Rusko, aby v súlade so Ženevským dohovorom umožnilo z Azovstaľu evakuáciu vážne zranených, vojenského zdravotníckeho personálu a iných osôb nezúčastňujúcich sa na bojoch.



Vereščuková podľa vlastných slov dostala ubezpečenie, že "Turecko je pripravené" pomôcť pri evakuácii ľudí z Azovstaľu. Uskutočnila by sa po mori a podľa Vereščukovej by vzhľadom na počet ľudí, ktorí v komplexe zostávajú, mohla trvať asi týždeň.



Vicepremiérka však zdôraznila: "Musia existovať dohody a záruky, že Rusko nezačne strieľať... Potrebujeme železné záruky v písomnej forme. To je to, na čom teraz pracujeme."



Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak v nedeľu na sociálnych sieťach napísal, že Kyjev sa nezastaví, kým neevakuuje z Azovstaľu "všetkých našich ľudí".



Príbuzní, ukrajinskí blogeri a bojoví druhovia ozbrojencov z Azovstaľu z iných operácií už dlhší čas – prostredníctvom sociálnych sietí – vyzývajú, aby sa ukrajinské vedenie spoločne s niektorými krajinami zo Západu pokúsilo u Ruska presadiť scenár podobný Operácii Dynamo, ktorá spočívala v úspešnej evakuácii britského expedičného zboru (BEF) a časti spojencov z nemeckého obkľúčenia pri francúzskom prístavnom meste Dunkerque.



Táto evakuácia sa uskutočnila od 27. mája do 4. júna 1940 a vďaka nej zachránili 338.200 britských a francúzskych vojakov. Jej úspešnosť zásadným spôsobom ovplyvnil rozkaz nemeckého vodcu Adolfa Hitlera, ktorý nariadil, aby sa všetky nemecké jednotky postupujúce na Dunkerque zastavili. Príčiny, prečo sa Hitler takto rozhodol, historikom doteraz nie sú úplne jasné.