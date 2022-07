Podľa Lavrova mierové rozhovory s Kyjevom momentálne nemajú zmysel

Moskva 20. júla (TASR) - Mierové rozhovory s Ukrajinou nemajú pre Rusko v súčasnej situácii žiadny zmysel. V stredu to uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"V súčasnej situácii to nedáva žiadny zmysel," povedal Lavrov. Prvé kolá rozhovorov totiž podľa jeho slov ukázali, že Kyjev nemá "túžbu o čomkoľvek seriózne diskutovať".



"Jednoducho nikdy nebudú schopní vyjadriť nič, čo by si zaslúžilo vážnu pozornosť serióznych ľudí," dodal.



Šéf ruského rezortu diplomacie pripomenul, že rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom sa z veľkej časti zastavili v polovici apríla.



Rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa začali krátko po vpáde ruských inváznych vojsk na Ukrajinu. Kyjev koncom marca na rozhovoroch v Istanbule okrem iného navrhol, že sa zriekne snahy o vstup do Severoatlantickej aliancie výmenou za medzinárodné bezpečnostné záruky. Rusko však od Ukrajiny žiada aj demilitarizáciu a vzdanie sa časti územia.