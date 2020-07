Podľa Lukašenka je žatva dôležitejšia ako prezidentské voľby

Minsk 27. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v pondelok vyhlásil, že prebiehajúca žatva je pre krajinu v súčasnosti dôležitejšia ako nadchádzajúce prezidentské voľby. Uviedol to v pondelok počas návštevy v okrese Niasviž v Minskej oblasti, informovala agentúra TASS.



"Voľby sú voľby, ale jesť chce každý," vyhlásil Lukašenko s tým, že hlavná pozornosť by sa teraz mala sústrediť na zber úrody. "Voľby budú aj inokedy," dodal podľa tlačovej agentúry BelTA. Uviedol tiež, že "bez ohľadu na to, kto je prezident alebo gubernátor, chlieb bude treba vždy".



Lukašenko si súčasne spomenul na 90. roky, keď v Minsku boli zásoby múky len na tri dni. "Nedajbože, aby sa to zopakovalo," vyhlásil Lukašenko a vyzval, aby sa "za každú cenu zožalo obilie a obnovili zásoby" obilnín.



Prezidentské voľby v Bielorusku sa budú konať 9. augusta. Okrem Lukašenka sa o priazeň voličov uchádzajú ešte štyria kandidáti: predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň; bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká; spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev a Svitlana Cichanovská, manželka známeho blogera a aktivistu Siarheja Cichanovského, ktorému volebná komisia kandidatúru zamietla.