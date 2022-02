Podľa Macrona k eskalácii situácie ohľadne Ukrajiny nedôjde

Kyjev 8. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že sa mu podarilo presvedčiť ruského prezidenta Vladimira Putina, aby nedošlo k eskalácii krízy ohľadne Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP.



Macronovo vyhlásenie prichádza v čase, keď niektoré západné krajiny upozorňujú, že Moskva by mohla plánovať inváziu na Ukrajinu.



"Vyrokoval som, že aj keď sa (možno tá kríza tak rýchlo) nezlepší, ani sa nevystupňuje," povedal Macron novinárom po príchode do Kyjeva, kde bude viesť rozhovory s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.



Macron do Kyjeva pricestoval z Moskvy, kde v pondelok rokoval s Putinom o situácii týkajúcej sa Ukrajiny. Spolu s ním prišiel do Kyjeva aj Francúzky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Macronova návšteva Kyjeva je prvou oficiálnou návštevou francúzskeho prezidenta na Ukrajine od roku 1998, keď tento štát navštívil Jacques Chirac, pripomína agentúra TASS.