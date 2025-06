Podľa Madura šíri Trump o Venezuele klamstvá

Caracas 6. júna (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok obvinil prezidenta USA Donalda Trumpa, že o tejto juhoamerickej krajine šíri klamstvá. Reagoval tak na Trumpovo stredajšie nariadenie, ktorým čiastočne zakázal vstup občanom Venezuely do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka The Guardian.



Cieľom Trumpovho opatrenia je - podľa Bieleho domu - „chrániť Američanov pred nebezpečnými zahraničnými aktérmi“. Americký prezident tzv. cestovným zákazom od pondelka 9. júna úplne znemožní do USA vstup ľuďom z 12 krajín a čiastočne ho obmedzí občanom ďalších siedmich krajín - vrátane Venezuely.



„Nenechajte sa už viac otráviť proti Venezuele. Každý deň vás otravujú klamstvami,“ vyhlásil Maduro v prejave v štátnej televízii. Podľa neho Trumpa ohľadom Venezuely oklamali jeho vlastní poradcovia. „Sme dobrí ľudia, dosť bolo očierňovacích kampaní, dosť bolo lží,“ dodal Maduro.



Venezuela ešte v stredu v reakcii na opatrenie Trumpovej administratívy vyhlásila, že samotné Spojené štáty sú nebezpečnou krajinou. „Nachádzať sa v USA je veľkým rizikom pre všetkých, nielen pre Venezuelčanov,“ vyhlásil minister vnútra Diosdado Cabello.