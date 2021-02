Merkelová: Nemecko prežíva tretiu vlnu koronavírusovej pandémie

Berlín 23. februára (TASR) - Nemecko sa už nachádza v tretej vlne koronavírusovej pandémie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to mala povedať na stretnutí s členmi vládnucej Kresťanskodemokratickej únie (CDU). S odvolaním sa na dva nemenované zdroje prítomné na tomto stretnutí o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



"Teraz sme v tretej vlne. Nemôžeme si dovoliť vzostupy a pády," povedala vraj Merkelová poslancom CDU.



Kancelárka tiež varovala, že každé zmiernenie lockdownu, ktorý bol zavedený koncom minulého roka a aktuálne platí do 7. marca, bude treba vykonať opatrne a postupne, aby sa predišlo nutnosti opätovného zavádzania lockdownu v prípade, že počty infikovaných začnú znova pribúdať.



Podľa Merkelovej by dostupnejšie rýchlotesty na koronavírus a zvýšenie testovacej kapacity mohli spôsobiť, že návrat k normálu bude trvalejší.



Ako pripomína agentúra Reuters, zatvorenie reštaurácií, barov, obchodov v nákupných centrách či voľnočasových zariadení a zavedenie kontrol na hraniciach s Rakúskom a Českou republikou, v ktorých sa potvrdili ohniská šírenia infekčnejších variantov vírusu, pomohlo Nemecku znížiť denné počty infikovaných. Pomalé tempo očkovania a riziko vzniku veľkých ohnísk rýchlejšie sa šíriacich variantov, ktorých prítomnosť sa už v Nemecku zistila, by však mohli zmiernenie obmedzení skomplikovať.