Podľa Merza nemožno vojnu na Ukrajine ukončiť bez zapojenia USA

Paríž 7. mája (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu oznámil, že Paríž sa chystá s Berlínom vytvoriť spoločnú radu pre obranu a bezpečnosť. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, ktorý je v Paríži na svojej prvej oficiálnej zahraničnej ceste. TASR o nej informuje na základe správ agentúry AFP.



„Zriadime francúzsko-nemeckú radu pre obranu a bezpečnosť, ktorá sa bude pravidelne stretávať, aby prinášala operačné odpovede na naše spoločné strategické výzvy,“ povedal Macron.



Francúzsky prezident taktiež spochybnil, či Rusko dodrží trojdňové prímerie, ktoré na Ukrajine jednostranne vyhlásilo s tým, že má platiť od polnoci 8. mája do polnoci 11. mája. „Okrem sľúbených troch dní (prímeria), ktoré sa nepochybne nebude dodržiavať, ako už tie predchádzajúce, myslí to ruský prezident (Vladimir Putin) konečne vážne?“ pýtal sa Macron. „Rozhodne sa konečne dodržať svoje slovo, najmä sľuby, ktoré dal na rokovaniach s americkou administratívou? Na tom nám záleží,“ dodal.



Merz povedal, že vojna na Ukrajine sa nemôže skončiť bez zapojenia Spojených štátov a varoval, že európske krajiny nie sú v tomto smere schopné nahradiť Washington. „Túto vojnu na Ukrajine nemôžeme ukončiť bez pokračujúcej účasti Spojených štátov amerických, ktorú Európania nedokážu len tak niečím nahradiť,“ povedal a dodal, že akékoľvek budúce prímerie a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu si budú vyžadovať práve aj zapojenie USA.



Merz sa na tlačovke venoval aj ozbrojeným stretom medzi Indiou a Pakistanom, uviedol pritom, že Berlín aj Paríž sú nimi hlboko znepokojené a obe strany konfliktu vyzývajú na zdržanlivosť. „Sme hlboko znepokojení včerajšími zrážkami medzi týmito dvoma jadrovými mocnosťami,“ povedal. Dodal, že „teraz viac než kedykoľvek predtým“ je potrebné zachovať si zdravý rozum a jasnú myseľ.



Merz sa stal v utorok novým nemeckým kancelárom po tom, čo ho až na druhý pokus zvolil Spolkový snem (Bundestag). V stredu je na svojej prvej zahraničnej ceste v tomto úrade, pričom ešte v priebehu dňa sa plánuje z Paríža presunúť do Varšavy.



Novinárom na úvod svojej cesty povedal, že sa usiluje o „reštart“ vzťahov s týmito krajinami, pričom zámerom návštev je vyslať „dovnútra aj navonok“ signál, že je odhodlaný dobre spolupracovať najmä s týmito dvoma krajinami, ktoré sú najväčšími susedmi Nemecka, informuje agentúra DPA.



Dodal, že chce budovať užšie vzťahy aj s Britániou, ktorá sa podľa jeho slov pod vedením premiéra Keira Starmera opäť približuje k EÚ, z ktorej v roku 2020 vystúpila. Na tlačovke s Macronom neskôr tiež uviedol, že chce s Francúzskom i Britániou diskutovať aj o jadrovom „odstrašovaní“ na európskom kontinente.