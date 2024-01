Podľa ministerstva Pásma Gazy zomrelo vo vojne už 23.843 ľudí

Pásmo Gazy 13. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládané Hamasom v sobotu uviedlo, že počas 99 dní vojny s Izraelom zahynulo na tomto území najmenej 23.843 ľudí. TASR informuje podľa správy AFP.



Ministerstvo uviedlo, že od vypuknutia vojny 7. októbra zaznamenalo aj 60.317 zranených, pričom tisíce zostali uväznené pod troskami.



Konflikt vyprovokoval teroristický vpád z Pásma Gazy na juh Izraela, pri ktorom zomrelo približne 1140 ľudí, väčšinou civilistov. Na hudobnom festivale Nova bolo zavraždených vyše 260 ľudí. Do Pásma Gazy uniesli približne 250 rukojemníkov, stále neprepustili asi 130 z nich.



Izrael podnikol najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v Pásme Gazy, aby Hamas zničil. Podľa izraelskej armády Hamas svoju vojenskú infraštruktúru umiestňuje do civilných objektov a palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty, Hamas to popiera.