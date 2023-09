Podľa ministra obrany by premiér Sunak mohol pribrzdiť projekt HS2

Londýn 24. septembra (TASR) - Britský minister obrany v nedeľu označil za "nezodpovedné" zvyšovať rozpočet výstavby novej trate vysokorýchlostného vlaku High Speed 2 (HS2), ak sa zmenil "fiškálny obraz krajiny". TASR o tom informuje podľa správy AFP.



Minister obrany Grant Shapps to povedal po sérii správ, podľa ktorých premiér Rishi Sunak zvažuje zrušenie projektu HS2 pre špirálový nárast nákladov. Spojené kráľovstvo čelí rastu životných nákladov, čo vyvolalo vlnu ochromujúcich štrajkov v celej ekonomike od lekárov až po rušňovodičov.



"Existujú rôzne odhady a myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré chce vláda skontrolovať, najmä pokiaľ ide o náklady, ktoré teraz zverejňujú inflačný obraz po vojne na Ukrajine," povedal Shapps pre televíziu BBC. V minulosti pôsobil aj ako minister dopravy.



"Bolo by nezodpovedné tie peniaze jednoducho minúť, pokračovať (vo výstavbe) ako keby sa nič nezmenilo vo fiškálnom obraze," dodal Shapps.



Projekt HS2 má zrýchliť spojenie veľkých miest na severe Anglicka (Birmingham, Manchester a Leeds) a v Škótsku s Londýnom. Jeho rozpočet sa v roku 2013 odhadoval na 37,5 miliardy libier (asi 43 miliárd eur), odvtedy sa vyšplhal na približne 100 miliárd libier (vyše 115 miliárd eur).



Ak sa náklady projektu HS2 budú stále zvyšovať, "musí existovať bod, v ktorom si poviete 'Počkajte chvíľu, dáme si prestávku'," povedal Shapps.