Podľa ministra obrany Poľsko nedoplatí na nižšie príjmy z turizmu

Varšava 1. júna (TASR) - Miestna samospráva v poľských oblastiach susediacich s Bieloruskom sa obáva, že nedávne rozhodnutie vlády obnoviť v pohraničí nárazníkovú zónu, zníži ich príjmy z cestovného ruchu. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz reagoval ubezpečením, že im pomôžu zvýšené výdavky krajiny na bezpečnosť. TASR informuje podľa gaentúry PAP.



Premiér Donald Tusk v stredu oznámil, že vláda obnoví 200-metrovú nárazníkovú zónu na hraniciach s Bieloruskom, aby zastavila prílev nelegálnych migrantov cez Bielorusko a Rusko do Poľska. To vyvolalo obavu medzi miestnymi samosprávami a podnikateľmi.



Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v sobotu v meste Tomaszow Mazowiecki povedal, že bezpečnosť je v súčasnosti prioritou krajiny.



"Teraz musíme zaistiť ich bezpečnosť a som hlboko presvedčený, že výstavba 'Východného štítu' im umožní priživiť sa na bezpečnosti hraníc," povedala Kosiniak-Kamyszová. "Vzťahy so samosprávami sú pre nás dôležité, ale prioritou je bezpečnosť," zopakoval.



Poľské ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Poľsko vyčlenilo 10 miliárd zlotých (2,4 miliardy eur) na viacročný plán 'Východný štít" na roky 2024-2028. Cieľom je opevnenie poľskej hranice s Bieloruskom a Ruskom. Ministerstvo dodalo, že na financovaní tohto zámeru prispeje aj EÚ.