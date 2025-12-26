< sekcia Zahraničie
Podľa moderátora Kimmela vládne v USA tyrania
Americký komik vo svojom prejave Britov varoval, že umlčovanie kritikov sa nedeje iba v Rusku alebo v Severnej Kórei.
Autor TASR
Londýn 25. decembra (TASR) - Americký komik Jimmy Kimmel kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa vo svojom vianočnom prejave adresovanom britskému publiku, ktorý vo štvrtok odvysielala stanica Channel 4. Okrem iného v ňom varoval pred nárastom fašizmu v USA, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.
Stanica Channel 4 už od roku 1993 vysiela 25. decembra tzv. Alternatívne vianočné posolstvo (The Alternative Christmas Message) ako protiklad ku každoročnému televíznemu prejavu britského monarchu.
„Z pohľadu fašizmu môžem povedať, že tento rok bol naozaj skvelý. Tyrania tu prekvitá,“ vyhlásil v tohtoročnom posolstve Kimmel.
Moderátorovu nočnú šou Jimmy Kimmel Live! v septembri pozastavila americká televízna stanica ABC po tom, ako obvinil americkú pravicu zo zneužitia vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka vo svoj prospech. ABC však šou po týždni znovu zaradila do programu, čo Trump otvorene kritizoval.
„Možno ste čítali v novinách, že prezident mojej krajiny by ma rád umlčal, pretože ho neobdivujem tak, ako by chcel byť obdivovaný. Americká vláda mne a spoločnosti, pre ktorú pracujem, pohrozila a zrazu sme boli mimo éteru. Ale viete, čo sa stalo? Stal sa vianočný zázrak,“ uviedol Kimmel v prejave.
Podľa moderátora protestovali proti tlaku Trumpovej administratívy a za slobodu prejavu v krajine „milióny“ ľudí a jeho šou sa vďaka tomu vrátila „silnejšia ako kedykoľvek predtým“.
Americký komik vo svojom prejave Britov varoval, že umlčovanie kritikov sa nedeje iba v Rusku alebo v Severnej Kórei. Obyvateľov Spojeného kráľovstva tiež vyzval, aby to s Američanmi nevzdávali. „Momentálne prechádzame trochu kolísavým obdobím, ale dáme sa do poriadku. Možno to tak nevyzerá, ale máme vás radi,“ podotkol Kimmel.
