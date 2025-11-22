< sekcia Zahraničie
Podľa NATO sú snahy Trumpa kľúčové, mierový plán USA neokomentovalo
Nový americký plán je pre Alianciu značne kontroverzný, pretože by podľa neho NATO nemalo v budúcnosti prijať Ukrajinu za svojho člena, konštatovala DPA.
Autor TASR
Brusel 21. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) sa v piatok priamo nevyjadrila k návrhu amerického mierového plánu pre Ukrajinu, snahy prezidenta USA Donalda Trumpa nájsť dohodu však označila za veľmi dôležité. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Nový americký plán je pre Alianciu značne kontroverzný, pretože by podľa neho NATO nemalo v budúcnosti prijať Ukrajinu za svojho člena, konštatovala DPA. Aliancia v minulosti zdôraznila, že sa nevzdá svojej politiky „otvorených dverí“. Na summite v roku 2024 spojenci uviedli, že cesta Ukrajiny do NATO je „nezvratná“.
„Generálny tajomník (NATO Mark Rutte) jasne povedal, že si želáme spravodlivý a trvalý koniec vojny proti Ukrajine a pracujeme na ňom a že úsilie prezidenta Trumpa dosiahnuť vyrokovaný mier medzi Ukrajinou a Ruskom je kľúčové,“ uviedol v piatok hovorca NATO.
Podľa DPA nie je úplne vylúčené, že NATO bude v rámci mierového plánu tiež musieť urobiť ústupky. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári tohto roka sa pre Rutteho stalo jednou z jeho hlavných úlohu udržať Alianciu pokope, napísala nemecká agentúra.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval, že telefonoval s Ruttem o americkom pláne a „dostupných diplomatických možnostiach“ ukončenia vojny. „Sme pripravení pracovať rýchlo a konštruktívne, aby sme zaistili, že (plán USA) bude úspešný. Koordinujeme naše ďalšie spoločné kroky,“ dodal na sociálnej sieti.
