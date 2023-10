Podľa obžaloby pôsobil senátor Menendez ako agent egyptskej vlády

New York 13. októbra (TASR) - Federálni prokurátori v New Yorku prepísali svoju obžalobu proti americkému demokratickému senátorovi Bobovi Menendezovi z New Jersey a jeho manželke. Obvinili ich zo sprisahania a Menendez podľa nich pôsobil ako agent egyptskej vlády, informuje TASR podľa agentúry AP.



Obžalobu podal federálny súd na Manhattane vo štvrtok. Uvádza sa v nej, že k sprisahaniu malo dôjsť v čase od januára 2018 do júna 2022.



Nové obvinenia prišli len niekoľko týždňov po tom, čo demokratického senátora a jeho manželku Nadine Menendezovú obžalovali z korupcie a prijatia peňažnej hotovosti, zlatých tehiel a luxusného vozidla od troch podnikateľov z New Jersey. Tí chceli od senátora pomoc a vplyv na zahraničné záležitosti. Dvojica všetky obvinenia dôrazne poprela.



Pri prehliadke senátorovho domu objavili zlaté tehly v hodnote 100.000 dolárov a 480.000 dolárov v hotovosti.



Ide o druhé obvinenie Menendeza z korupcie v priebehu desiatich rokov. Prvé sa skončilo súdnym procesom bez výsledku.



Podľa obžaloby Menendez pomáhal egyptsko-americkému podnikateľovi Waelovi Hanovi chrániť v USA obchodný monopol, ktorý mu udelila egyptská vláda. "Menendez okrem iného poskytoval citlivé informácie týkajúce sa americkej vlády a podnikal ďalšie kroky, ktoré tajne pomáhali egyptskej vláde," uvádza sa v obžalobe.