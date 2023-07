OSN: Britský návrh o migrácii je v rozpore s medzinárodným právom

Ženeva 18. júla (TASR) - Britský zákon o nelegálnej migrácii, ktorého cieľom je zastaviť prílev tisícov migrantov, je v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi pre Britániu z medzinárodného práva, upozornila v utorok OSN.



Zo zákona, ktorý britský parlament schválil a ktorý teraz čaká na podpísanie kráľom Karolom III., vyplýva, že migrantom plaviacim sa do Británie na lodiach bude odopreté právo požiadať o azyl v Spojenom kráľovstve, informovala agentúra AFP.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi a vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v utorok vo svojom spoločnom vyhlásení upozornili, že takýto návrh zákona bude mať hlboké dôsledky pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu.



Obaja emisári pripomenuli, že v Dohovore o utečencoch z roku 1951 sa výslovne uznáva, že utečenci môžu byť nútení vstúpiť do krajiny azylu nelegálne.



Diskusiu o príleve migrantov v Británii podnietil rastúci počet utečencov a migrantov, ktorí utekajú pred konfliktami, prenasledovaním a chudobou a vydávajú sa na nebezpečnú plavbu medzi Britániou a Francúzskom. Táto situácia pred časom primala vládu Spojeného kráľovstva podniknúť tvrdé kroky, čo ostro odsúdili humanitárne i mimovládne organizácie.



Vlani britská vláda zverejnila plán, na ktorého základe chce žiadateľov o azyl považovaných za ilegálnych migrantov deportovať do Rwandy, aby sa tam spracúvali ich žiadosti o azyl.



Prvý plánovaný deportačný let do Rwandy bol zablokovaný na základe Európskeho dohovoru o ľudských právach.



Najvyšší súd krajiny však v decembri túto kontroverznú politiku označil za zákonnú. Odvolací súd však koncom júna tento verdikt zvrátil, čím zmaril zámery kabinetu premiéra Rishiho Sunaka, ktorá tento verdikt napadne na Najvyššom súde Spojeného kráľovstva.