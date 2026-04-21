< sekcia Zahraničie
Podľa Pakistanu vyprší prímerie medzi Iránom a USA už v noci na stredu
Podľa AFP tento údaj zodpovedá času, kedy 8. apríla nadobudlo platnosť 14-dňové prímerie. Očakávalo sa preto, že prímerie skončí v utorok v noci.
Autor TASR
Islamabad 21. apríla (TASR) - Pakistan v utorok oznámil, že dvojtýždňové prímerie medzi Teheránom a Washingtonom vyprší už v noci na stredu a nie v noci na štvrtok, ako avizoval americký prezident Donald Trump. To isté následne potvrdila aj iránska štátna televízia, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Prímerie skončí 22. apríla o 04.50 h pakistanského času (01.50 h SELČ),“ napísal pakistanský minister informácií Atulláh Tarar na platforme X.
Iránska štátna televízia uviedla, že prímerie so Spojenými štátmi vyprší v stredu o 03.30 h teheránskeho času (02.00 h SELČ). Podľa AFP tento údaj zodpovedá času, kedy 8. apríla nadobudlo platnosť 14-dňové prímerie. Očakávalo sa preto, že prímerie skončí v utorok v noci.
Trump v komentároch pre agentúru Bloomberg predtým tvrdil, že sa tak stane až o deň neskôr, teda v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ).
Neistotu ohľadom konca prímeria sprevádza aj neistota o konaní druhého kola mierových rokovaní medzi Iránom a USA. Pakistanský minister informácií Tarar v utorok oznámil, že Islamabad stále nedostal formálnu odpoveď od Teheránu, či na tieto rokovania vyšle svoju delegáciu.
Agentúra Reuters predtým informovala, že ďalšie kolo rozhovorov je „naplánované na zajtra (stredu)“.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J.D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.
Biely dom následne potvrdil, že Vance bol v utorok na poludnie stále vo Washingtone. „V Bielom dome prebiehajú ďalšie politické stretnutia, na ktorých sa viceprezident zúčastní,“ uviedol jeho predstaviteľ vo vyhlásení pre AFP krátko po 19.00 h SELČ.
„Prímerie skončí 22. apríla o 04.50 h pakistanského času (01.50 h SELČ),“ napísal pakistanský minister informácií Atulláh Tarar na platforme X.
Iránska štátna televízia uviedla, že prímerie so Spojenými štátmi vyprší v stredu o 03.30 h teheránskeho času (02.00 h SELČ). Podľa AFP tento údaj zodpovedá času, kedy 8. apríla nadobudlo platnosť 14-dňové prímerie. Očakávalo sa preto, že prímerie skončí v utorok v noci.
Trump v komentároch pre agentúru Bloomberg predtým tvrdil, že sa tak stane až o deň neskôr, teda v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ).
Neistotu ohľadom konca prímeria sprevádza aj neistota o konaní druhého kola mierových rokovaní medzi Iránom a USA. Pakistanský minister informácií Tarar v utorok oznámil, že Islamabad stále nedostal formálnu odpoveď od Teheránu, či na tieto rokovania vyšle svoju delegáciu.
Agentúra Reuters predtým informovala, že ďalšie kolo rozhovorov je „naplánované na zajtra (stredu)“.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J.D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.
Biely dom následne potvrdil, že Vance bol v utorok na poludnie stále vo Washingtone. „V Bielom dome prebiehajú ďalšie politické stretnutia, na ktorých sa viceprezident zúčastní,“ uviedol jeho predstaviteľ vo vyhlásení pre AFP krátko po 19.00 h SELČ.