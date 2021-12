Podľa pápeža Františka rozmanitosť nie je ohrozením našej identity

Nikózia 2. decembra (TASR) - Pápež František vyzval vo štvrtok, počas prvého dňa svojej návštevy na Cypre, na jednotu v Európe, ktorá podobne ako Cyprus čelí prílevu migrantov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Musíme sa navzájom vítať a integrovať, kráčať vedno ako bratia a sestry – my všetci," povedal 84-ročný pápež na začiatku svojej päťdňovej apoštolskej cesty, v ktorej bude od soboty pokračovať v Grécku.



"Prítomnosť mnohých našich bratov a sestier migrantov robí z Cypru miesto, kde sa stretávajú rozličné národnosti a kultúry," povedal František v maronitskom kostole v hlavnom meste Cypru.



V súvislosti s náboženskou rozmanitosťou Cypru vyhlásil, že "nemáme považovať rozmanitosť za ohrozenie našej identity, nemáme sa správať žiarlivo alebo defenzívne".



Ide o Františkovu 35. zahraničnú cestu v úrade pápeža, ktorý zastáva od jari 2013. Vrcholom jeho návštevy Cypru má byť piatková omša na futbalovom štadióne v Nikózii, kde sa očakáva účasť 7000 ľudí.



František je iba druhým rímskym pápežom, ktorý zavítal na Cyprus, kde žije pravoslávna väčšina carihradského obradu. Cyprus má približne milión obyvateľov, z toho je 25.000 katolíkov. Túto stredomorskú krajinu navštívil v roku 2010 dnes už emeritný pápež Benedikt XVI.



Ku katolíckej menšine na Cypre patria aj tisícky maronitov, ktorých predkovia prišli zo Sýrie a Libanonu. Väčšinu cyperských katolíkov tvoria robotníci z Filipín a južnej Ázie plus africkí migranti.



Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď turecké sily vtrhli na ostrov, ktorý následne okupovali v reakcii na prevrat organizovaný gréckou juntou, ktorá bola v danom čase pri moci, pripomína AFP. Samozvanú Severocyperskú tureckú republiku dosiaľ uznáva iba Ankara.



Gréckojazyčný juh Cypru obviňuje úrady na severe, že cez takzvanú zelenú líniu, na ktorú dohliadajú jednotky OSN, posielajú migrantov. Cyperská republika tvrdí, že spomedzi krajín EÚ čelí najväčšiemu počtu ľudí, žiadajúcich prvýkrát o azyl.



Nikózia rokuje v súčasnosti s Vatikánom o premiestnení niekoľkých rodín migrantov z Cypru do Ríma. Keď bol František pred piatimi rokmi na ostrove Lesbos, priviezol so sebou do Ríma tri moslimské rodiny pôvodom zo Sýrie.



Najvyšší predstaviteľ severného Cypru Ersin Tatar medzitým obvinil juh, že návštevu pápeža politicky zneužíva "proti Turecku a Severocyperskej tureckej republike".



"Bolí nás, že pápež František navštívi iba grécky Cyprus. Na Cypre sú dva národy – nielen kresťanskí Gréci, ale aj moslimskí Turci. Toto je jedna zo základných reálií Cypru," vyhlásil Tatar.