Podľa Paríža a Berlína musí Poľsko dodržiavať pravidlá Európskej únie

Paríž/Berlín 9. októbra (TASR) - Poľsko má právnu i morálnu povinnosť ako členský štát Európskej únie plne a bezpodmienečne dodržiavať jej pravidlá. Uviedli to v piatok v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka. Informuje o tom agentúra Reuters.



Poľský ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že niektoré články zmlúv s EÚ nie sú v súlade s poľskou ústavou a spochybnil tak nadradenosť legislatívy Únie nad poľskými zákonmi. Verdikt vyvolal vlnu nevôle zo strany európskych politikov.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian a šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas vo vyhlásení ďalej uviedli, že rozhodnutie poľského ústavného súdu vzali na vedomie.



"Pripomíname vám, že členstvo v Európskej únii ide ruka v ruke s plnou a bezpodmienečnou oddanosťou k spoločným hodnotám a pravidlám," dodali ministri.



"Je nevyhnutné, aby každý člen – teda samozrejme aj Poľsko, ktoré má v rámci Európskej únie rozhodujúce miesto – tieto pravidlá a hodnoty rešpektoval," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



"Nie je to len morálny záväzok. Je to aj právny záväzok," dodali Le Drian a Maas.



Poľsko a EÚ sa sporia v súvislosti s reformou súdnictva, ktorú predstavila poľská pravicovo orientovaná vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS). Brusel upozornil, že reforma ohrozuje demokraciu v krajine.



Európska komisia vo štvrtok v reakcii na verdikt poľského ústavného súdu oznámila, že využije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zabezpečila rešpektovanie ustanovení európskeho práva.