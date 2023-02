Podľa Pistoriusa môžu dodať tanky na Ukrajinu v marci alebo apríli

Varšava 8. februára (TASR) - Západní spojenci by mohli prvý prápor tankov typu Leopard 2 dodať Ukrajine v priebehu prvých troch alebo štyroch mesiacov tohto roka, uviedol v stredu nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy poľskej metropoly Varšava. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Mohli by sme dodať aspoň jeden prápor v priebehu prvých štyroch mesiacov tohto roka - možno v prvých troch - a potom musíme samozrejme postupovať čo najrýchlejšie," povedal Pistorius a dodal, že tento prápor by pozostával z približne 31 tankov.



Takmer rok po začatí ruskej invázie na Ukrajinu sa Poľsko a Nemecko zjednotili v spoločnej podpore Kyjeva, uviedol Pistorius. Ako ďalej dodal, obe krajiny sa dohodli, že sa na budúci týždeň stretnú s partnermi, ktorí taktiež môžu dodať Kyjev tanky Leopard 2.



V reakcii na opakované výzvy Ukrajiny a po narastajúcom tlaku niektorých západných spojencov Nemecko minulý mesiac oznámilo, že dodá moderné bojové tanky Leopard 2 z armádnych zásob. Berlín tiež spojí finančné prostriedky s Dánskom a Holandskom na obnovu najmenej 100 starších tankov Leopard 1 zo zásob priemyselných podnikov, ktoré budú dodané na Ukrajinu, pripomína Reuters.



Pistorius, ktorý v utorok neočakávane navštívil Kyjev, uviedol, že Nemci s pokorou vnímajú odhodlanie, s ktorým Ukrajinci bránia svoju krajinu.