Podľa Poliakov by sa Ukrajina mala ospravedlniť za volynský masaker

Varšava 8. júla (TASR) - Väčšina Poliakov sa domnieva, že ukrajinský prezident by sa mal oficiálne ospravedlniť za tzv. volynský masaker, pri ktorom bolo na severozápade Ukrajiny počas druhej svetovej vojny zavraždených približne 100.000 Poliakov. Vypláva to z prieskumu uskutočneného Inštitútom pre prieskum verejnej mienky (CBOS). V sobotu to uviedla agentúra PAP, informuje TASR.



Príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) v rokoch 1943–1944 zavraždili v oblasti Volyň približne 100.000 Poliakov. Tento región pred druhou svetovou vojnou patril Poľsku, teraz je však súčasťou ukrajinského územia.



Poľský Senát prijal v roku 2016 rezolúciu, v ktorej označil volynský masaker za genocídu.



Podľa prieskumu realizovaného CBOS, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 1000 osôb, si 92 percent Poliakov uvedomuje, čo sa počas druhej svetovej vojny vo Volyni udialo. Až 78 percent opýtaných verí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal pred blížiacim sa 80. výročím masakru Poľsku oficiálne ospravedlniť.



Viac ako štvrtina účastníkov prieskumu však tvrdí, že stačí, ak sa Zelenskyj za masaker ospravedlní po skončení vojny na Ukrajine. Podľa 13 percent opýtaných sa Zelenskyj ospravedlniť nemusí a deväť percent ľudí odpovedalo "neviem".



CBOS tiež uvádza, že podľa jeho údajov sa od roku 2018 viac ako dvojnásobne zvýšil počet Poliakov, ktorí si myslia, že Ukrajina a Poľsko majú medzi sebou dobré vzťahy. Opak si myslia len štyri percentá opýtaných.