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Podľa predbežných výsledkov volieb na Kapverdoch Neves opäť zvíťazil
Vo voľbách mohlo svoj hlas odovzdať takmer 420.000 oprávnených voličov.
Autor TASR
Praia 16. novembra (TASR) - Kapverdský prezident José Maria Neves podľa predbežných výsledkov volebnej komisie v nedeľu s prehľadom zvíťazil v prezidentských voľbách a bude v úrade aj druhé funkčné obdobie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Neves po sčítaní 96 percent hlasov získal 79,945 hlasov (63,8 percenta), zatiaľ čo jeho hlavná súperka, bývalá ministerka spravodlivosti a prvá ženská kandidátka, Joana Rosa získala 39,544 hlasov (31,6 percenta).
Vo voľbách mohlo svoj hlas odovzdať takmer 420.000 oprávnených voličov. Na hlasovanie dohliadalo približne 150 pozorovateľov z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, Africkej únie a Európskej únie.
Kapverdy sú zložené z desiatich sopečných ostrovov v Atlantickom oceáne a sú čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou. V roku 2026 sa dostali do povedomia najmä po tom, čo sa národný futbalový tím dostal do vyraďovacej fázy na svojich prvých majstrovstvách sveta a tiež po tom, čo pri pobreží krajiny zakotvila výletná loď s ľuďmi nakazenými hantavírusom.
Na rozdiel od viacerých svojich západoafrických susedov, kde boli prezidentské voľby v posledných rokoch napäté, sú Kapverdy známe svojou politickou stabilitou, dobrým vládnutím a podľa agentúry AFP sú považované za vzor demokracie v Afrike so silným hospodárskym rastom.
Neves po sčítaní 96 percent hlasov získal 79,945 hlasov (63,8 percenta), zatiaľ čo jeho hlavná súperka, bývalá ministerka spravodlivosti a prvá ženská kandidátka, Joana Rosa získala 39,544 hlasov (31,6 percenta).
Vo voľbách mohlo svoj hlas odovzdať takmer 420.000 oprávnených voličov. Na hlasovanie dohliadalo približne 150 pozorovateľov z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, Africkej únie a Európskej únie.
Kapverdy sú zložené z desiatich sopečných ostrovov v Atlantickom oceáne a sú čoraz obľúbenejšou turistickou destináciou. V roku 2026 sa dostali do povedomia najmä po tom, čo sa národný futbalový tím dostal do vyraďovacej fázy na svojich prvých majstrovstvách sveta a tiež po tom, čo pri pobreží krajiny zakotvila výletná loď s ľuďmi nakazenými hantavírusom.
Na rozdiel od viacerých svojich západoafrických susedov, kde boli prezidentské voľby v posledných rokoch napäté, sú Kapverdy známe svojou politickou stabilitou, dobrým vládnutím a podľa agentúry AFP sú považované za vzor demokracie v Afrike so silným hospodárskym rastom.