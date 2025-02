Podľa prezidenta Lulu chce Trump vládnuť celému svetu

Brazília 20. februára (TASR) - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa zo zasahovania do vnútorných záležitostí iných národov a z ambície ovládnuť celý svet. Zároveň ho vyzval na rešpektovanie nezávislosti iných krajín sveta, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Spôsob, akým sa (Trump) správa, značí, že sa snaží stať cisárom sveta," vyhlásil Lula v rozhovore pre brazílsku rozhlasovú stanicu. Podľa neho je novodobá demokracia od čias druhej svetovej vojny najlepším spôsobom vlády v súčasnosti a Trumpova politika ju ohrozuje.



Lula napriek týmto tvrdeniam zopakoval, že Spojené štáty sú pre Brazíliu dôležitým obchodným partnerom a požiadal USA o väčšie gestá "priateľstva" medzi krajinami.



Svojím vyjadrením tak brazílsky prezident reagoval aj na Trumpovo zavedenie 25-percentných ciel na všetok dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Tie sa výrazne dotkli aj Brazílie, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ocele do USA.



Podľa AFP Lulovým slovám predchádzalo aj Trumpove spochybňovanie legitímnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého v stredu nazval "diktátorom bez volieb". Odkazoval tak na fakt, že jeho päťročné funkčné obdobie sa malo skončiť minulý rok, ale ukrajinský parlament mu ho predĺžil z dôvodu vojnového stavu v krajine.