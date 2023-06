Podľa prieskumov bude môcť Mitsotakis vytvoriť väčšinovú vládu

Atény 22. júna (TASR) - Grécka strana Nová demokracia (ND) by v nedeľných voľbách mala získať dostatok hlasov na to, aby v parlamente mala pohodlnú väčšinu a získala oveľa viac než 151 kresiel potrebných na samostatné vládnutie.



Vyplýva to z prieskumov verejnej mienky, o ktorých vo štvrtok informoval spravodajský web Greekreporter.



Pre šéfa ND Kyriakosa Mitsotakisa, ktorého vláda prežila škandál s odpočúvaním i februárové vlakové nešťastie v Tempi, je to pozoruhodný úspech, konštatuje web.



Strana ND sa v májových parlamentných voľbách umiestnila na prvom mieste, ale s nedostatočným počtom hlasov na získanie použiteľnej parlamentnej väčšiny. V snahe získať viac hlasov a vládnuť tak samostatne Mitsotakis vypísal na 25. júna nové predčasné voľby.



V predvolebnej kampani Mitsotakisovi konzervatívci poukazovali na to, že počas štyroch rokov ich pôsobenia sa zvýšila produktivita gréckej ekonomiky a došlo aj k najväčšej modernizácii infraštruktúry od roku 1975 - vrátane diaľnic, letísk a prístavov.



Mitsotakis tiež tvrdí, že jeho vláda znížila 50 daní, zvýšila minimálnu mzdu a balíčkami v hodnote viac ako 57 miliárd eur podporila podniky a jednotlivcov postihnutých dôsledkami lockdownov vynútených covidovou pandémiou i následkami inflácie.



Sľúbil tiež, že nebude vyberať žiadne nové dane, a avizoval, že do systému verejného zdravotníctva priláka 10.000 lekárov a zdravotných sestier.



Svoju konzervatívnu základňu sa Mitsotakis snažil osloviť aj tvrdým postojom k migrácii.



V reakcii na najnovšiu tragédiu, keď sa pri Peloponézskom polostrove potopila loď s migrantmi a zahynulo pritom pravdepodobne zahynulo viac ako 500 ľudí, Mitsotakis obhajoval grécku pobrežnú stráž. Vyjadril síce ľútosť nad stratou toľkých životov, zároveň však zaútočil na ľavicovú stranu SYRIZA, ktorá podľa neho ostro kritizovala pobrežnú stráž.



Mitsotakis vyslovil kritiku na adresu lídra tejto strany Alexisa Tisprasa, ktorý síce kritizoval pobrežnú stráž, ale "nezmienil sa o sieťach obchodníkov s ľuďmi, ktorí pre značný finančný zisk zneužívajú ľudské utrpenie a v konečnom dôsledku vedú nevinných ľudí na smrť."



Greekreporter pripomína, že stredoľavé a ľavicové strany v Grécku sú v kríze: prieskumy verejnej mienky ukazujú, že hlavná opozičná strana v predchádzajúcom parlamente - SYRIZA - sa v súčasnosti pohybuje na úrovni menej než 20 percent a Panhelénske socialistické hnutie (PASOK) by volilo približne 12 percent voličov.



Tsiprasov bývalý stranícky kolega a v súčasnosti protikandidát Janis Varufakis, ktorého Realistický európsky front neposlušnosti (MeRA25) mal v predchádzajúcom parlamente deväť kresiel, v prieskumoch dosahuje menej ako tri percentá, čo na vstup do parlamentu nestačí.



Grécky Najvyšší súd 8. júna rozhodol, že kritériá na účasť vo voľbách splnilo 26 politických strán, štyri aliancie a dve nezávislé strany, z ktorých 13 sa zúčastnilo aj na predchádzajúcich voľbách.



Na rozdiel od májových volieb sa v júnových voľbách použije väčšinový bonusový systém, čo zvyšuje pravdepodobnosť väčšinovej vlády.