Podľa prieskumu by francúzske prezidentské voľby vyhral Bardella z RN
Agentúra uskutočnila prieskum počas 19. a 20. novembra.
Autor TASR
Paríž 25. novembra (TASR) - Prieskum francúzskej agentúry Odoxa po prvýkrát predpovedá ako víťaza nadchádzajúcich prezidentských volieb lídra Národného združenia (RN) Jordana Bardellu. Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu by zvíťazil bez ohľadu na to, kto by bol jeho protikandidátom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Agentúra uskutočnila prieskum počas 19. a 20. novembra na vzorke 1000 respondentov. Bardella by podľa neho v prvom kole volieb získal 35 alebo 36 percent hlasov v závislosti od protikandidátov a postúpil by do druhého kola. V ňom by zvíťazil. Odoxa zdôraznila, že byť v súčasnosti favoritom pre prezidentské voľby v roku 2027 nie je zárukou úspechu.
Bardellova spolustraníčka Marine Le Penová 12. novembra oznámila, že v roku 2027 sa nebude uchádzať o prezidentský úrad, ak odvolací súd nezruší jej súčasný päťročný zákaz kandidovať vo voľbách pre kauzu sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie. Bardella je považovaný za prirodzeného kandidáta strany, ak sa jej zákaz potvrdí.
Odoxa zisťovala preferencie Bardellu voči lídrovi krajnej ľavice Jeanovi-Lucovi Mélenchonovi z Nepoddajného Francúzska (LFI), umiernenému ľavicovému politikovi Raphaëlovi Glucksmannovi zo strany Verejné miesto (Place Publique) a bývalým premiérom Gabrielovi Attalovi z Obrody (RE) a Édouardovi Philippovi z Horizons, píše AFP. Prieskum ukázal, že Bardella by zvíťazil s 74 percentami hlasov proti Melenchonovi v druhom kole a s tesnejším náskokom 53 percent i proti Philippovi. Štatistická chyba prieskumu bola 2,5 percentuálneho bodu.
