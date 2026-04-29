< sekcia Zahraničie
Podľa prieskumu by mala vláda Donalda Tuska väčšinu v Sejme
Po prepočte na mandáty by KO a Ľavica disponovali 232 hlasmi v Sejme, čo predstavuje tesnú väčšinu jedného hlasu.
Autor TASR
Varšava 29. apríla (TASR) - Najnovší prieskum agentúry IBRiS zverejnený v stredu ukazuje, že Občianska koalícia (KO) by vyhrala parlamentné voľby so ziskom 32 percent hlasov a spolu so stranou Ľavica (deväť percent) by mohla vytvoriť väčšinovú vládu. Ide o jeden z mála prieskumov po dlhšom čase, ktorý dáva vláde premiéra Donalda Tuska väčšinu v Sejme, informuje varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Po prepočte na mandáty by KO a Ľavica disponovali 232 hlasmi v Sejme, čo predstavuje tesnú väčšinu jedného hlasu.
Druhé miesto patrí strane Právo a spravodlivosť (PiS) s podporou vyše 23 percent, tretia je Konfederácia s 12 percentami. Do parlamentu by sa dostala aj krajne pravicová Konfederácia koruny Poľskej so ziskom necelých osem percent hlasov.
Naopak, koaličná Poľská ľudová strana (PSL) by so ziskom vyše štyroch percent tesne neprekročila päťpercentnú hranicu. Opozičná strana Razem zaznamenala nárast podpory na štyri percentá, zatiaľ čo koaličné Poľsko 2050 kleslo na 0,5 percenta.
Podľa sociológa Jaroslawa Flisa z Jagelovskej univerzity môže slabnúca podpora Poľska 2050 predstavovať riziko pre stabilitu vlády. „Poľsko 2050 nemá už z čoho strácať a ako samostatný politický subjekt môže strácať už len ilúzie,“ uviedol.
PiS zároveň čelí pretrvávajúcej konkurencii zo strany dvoch opozičných Konfederácií a napätiu medzi frakciami v rámci strany. Strana nominovala ako kandidáta na premiéra Przemyslawa Czarneka, ktorý mal pritiahnuť voličov konkurenčných pravicových strán, tento efekt sa však podľa odborníka zatiaľ neprejavil a výsledok volieb bude podľa neho závisieť od toho, či sa strany dokážu spojiť.
