Podľa prieskumu sa až tretina obyvateľov bojí o prácu v dôsledku AI

BITE - najväčšie IT podujatie na Slovensku, jediné podujatie obdobného zamerania a proporcií v SR pod jednou strechou NextGen EXPO, Notebook EXPO a MS TechDays v priestoroch výstaviska Inecheba. Bratislava, 22. novembra 2013. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Berlín 23. augusta (TASR) - Tretina nemeckých obyvateľov sa obáva straty zamestnania v dôsledku rozmachu umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonal inštitút YouGov pre agentúru DPA a ktorý bol zverejnený v sobotu, píše TASR.

Prieskum sa uskutočnil v polovici augusta a zúčastnilo sa ho celkovo 2175 respondentov. Až 34 percent z nich prejavilo obavu zo straty práce v dôsledku AI, zatiaľ čo 62 percent opýtaných obavy nemá.

Hoci medzi priaznivcami rôznych politických strán v krajine neboli zaznamenané žiadne významné rozdiely, ľudia žijúci v mestských oblastiach a osoby s nízkym vzdelaním sa viac obávali, že ich v budúcnosti nahradí AI.

Podľa prieskumu, ktorý v júni zverejnil inštitút Ifo, predpokladá približne 27 percent nemeckých spoločností, že umelá inteligencia bude príčinou straty pracovných miest v najbližších piatich rokoch. Približne päť percent spoločností očakáva, že AI prinesie nové pracovné miesta, zatiaľ čo dve tretiny neočakávajú žiadne zmeny.

DPA uvádza, že odkedy americká spoločnosť OpenAI v novembri 2022 vydala svoj nástroj na automatizovanú komunikáciu ChatGPT, vývoj modelov AI dosiahol obrovský pokrok. Modely umelej inteligencie, ktoré odvtedy vytvorili rôzne spoločnosti, sa podľa agentúry zlepšili z hľadiska logiky, efektívnosti, škálovateľnosti a simultánneho spracovania textu, obrázkov, zvuku, videa a iných formátov.

DPA však tiež pripomína, že rozmach umelej inteligencie priniesol do popredia aj otázky bezpečnosti a ochrany údajov, a to najmä v Európe.
