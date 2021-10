Podľa prognózy CNN Prima News zvíťazí v českých voľbách hnutie ANO

Praha 9. októbra (TASR) - Podľa prognózy finálnych volebných výsledkov televízie CNN Prima News a agentúry STEM/Mark by vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR zvíťazilo hnutie ANO s viac ako 27 percentami.



Druhá skončí koalícia SPOLU s 26 percentami a tretí Piráti a STAN s 15 percentami. Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) by sa podľa tohto modelu do Snemovne s 4,99 percentami nedostala.



Predseda ČSSD Jan Hamáček vo vysielaní Českej televízie uviedol, že ak sa jeho strana nedostane do Snemovne, skončí na poste jej predsedu.



Podľa riaditeľa agentúry STEM Martina Buchtíka sú výskumníci schopní veľmi presne prepočítať výsledky volieb po tom, ako sa podarilo sčítať viac ako 20 percent hlasov. Odchýlka od reálnych výsledkov by sa mala pohybovať v rozmedzí desatín percentuálnych bodov.



Podľa tejto predikcie by volebná účasť mala dosiahnuť takmer 65 percent.