Podľa rakúskej polície hrozia vo Viedni útoky na náboženské objekty

Viedeň 15. marca (TASR) - Polícia vo Viedni varovala v stredu pred bližšie nešpecifikovanou hrozbou teroristických útokov na náboženské objekty v rakúskej metropole, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



"Momentálne sa v meste nachádzajú posilnené policajné jednotky so špeciálnym vybavením," uviedla viedenská polícia na svojom účte na sociálnej sieti Twitter.



Dôvodom týchto opatrení je podľa nej "bližšie nekonkretizované nebezpečenstvo útokov" na viedenské kostoly. Krátko na to polícia spresnila, že vo Viedni aktuálne existuje hrozba islamisticky motivovaného útoku.



"Z tohto dôvodu sú na verejnosti uniformované sily polície, ktoré pozostávajú z okresných jednotiek, ako aj z jednotiek WEGA a EKO Cobra," dodala polícia na Twitteri s tým, že trvanie zvýšenej ochrany objektov doposiaľ nebolo možné odhadnúť.



V prípade, že by obyvateľom na konkrétnom mieste rakúskej metropoly hrozilo nebezpečenstvo, vydá ústredie krajinskej polície varovanie prostredníctvom všetkých možných kanálov.



Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby sa zdržala šírenia neoverených informácií a nevyhotovovala ani nešírila fotografie či videozáznamy zo súčasného policajného nasadenia.