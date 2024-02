Podľa republikánov je Biden nespôsobilý byť prezidentom

Washington 9. februára (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia Republikánskej strany v americkej Snemovni reprezentantov vydali v noci na piatok (SEČ) spoločné vyhlásenie, v ktorom prezidenta USA Joea Bidena označili za nespôsobilého zastávať úrad hlavy štátu.



Ich vyhlásenie zverejnené na sieti X je reakciou na správu osobitného vyšetrovateľa Roberta Hura, ktorý preveroval obvinenia Bidena zo zlého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi.



Hur vo svojej správe konštatuje, že Biden si úmyselne ponechal prísne tajné dokumenty aj po tom, čo sa skončilo jeho funkčné obdobie ako viceprezidenta v administratíve Baracka Obamu. Podľa Hura by však nebolo opodstatnené začať vo veci trestné stíhanie. Biden je v správe opísaný ako "priateľský starší muž so zlou pamäťou".



"Muž, ktorý je považovaný za príliš nespôsobilého na to, aby bol zodpovedný za zlé zaobchádzanie s utajovanými informáciami, sa určite nehodí do Oválnej pracovne" Bieleho domu, uviedli republikáni v spoločnom vyhlásení.



Hur vyše roka vyšetroval, ako sa približne dve desiatky dokumentov ocitli v Bidenovom dome v meste Wilmington v americkom štáte Delaware a tiež jeho niekdajšej kancelárii vo Washingtone.



Dokumenty pochádzajú z obdobia, keď bol Biden viceprezidentom, a prinajmenšom niektoré z nich obsahujú aj označenie "prísne tajné", aké sa používa pre najvyšší stupeň utajenia. Medzi nimi sú aj citlivé informácie týkajúce sa Afganistanu vrátane vyslania ďalších vojakov.



Prezident aj viceprezident USA majú po odchode z funkcie povinnosť odovzdať všetky citlivé materiály Národnému archívu USA. Tajné dokumenty sa v Bidenovom dome a niekdajšej kancelárii našli v roku 2022. Minister spravodlivosti USA Merrick Garland následne v januári 2023 poveril Hura vyšetrovaním týchto nálezov.