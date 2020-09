Podľa Ruska do Náhorného Karabachu smerujú bojovníci z Líbye a Sýrie

Moskva 30. septembra (TASR) - Bojovníci z Líbye a Sýrie sa presúvajú na územie Náhorného Karabachu. V stredu to uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je týmto vývojom "hlboko znepokojené". Informovala o tom agentúra AFP.



"Do konfliktnej zóny Náhorného Karabachu sú nasadzovaní bojovníci nelegálnych ozbrojených skupín vrátane tých z Líbye a Sýrie s cieľom priamo sa zapojiť do bojov," uviedlo ministerstvo.



Dva nemenované zdroje pre agentúru Reuters uviedli, že Turecko podporuje Azerbajdžan tým, že do Náhorného Karabachu posiela sýrskych povstaleckých bojovníkov. Turecko aj Azerbajdžan tieto tvrdenia odmietajú.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Spojenom kráľovstve v stredu uviedla, že do Azerbajdžanu dorazilo doteraz približne 850 sýrskych bojovníkov a že v najbližších dňoch očakávajú stovky ďalších, píše agentúra AP.



V Náhornom Karabachu prebiehajú od nedele boje medzi arménskymi silami a azerbajdžanskou armádou, pričom si už vyžiadali desiatky mŕtvych a stovky zranených.



Náhorný Karabach (Náhorná karabašská republika) je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O územie Náhorného Karabachu, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor.