Podľa Rutteho nie je Ukrajina na mierové rokovania dostatočne silná

Brusel 13. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že Ukrajina v súčasnosti nie je dostatočne silná rokovať s Ruskom o mieri. Zároveň vyzval Európsku úniu (EÚ) a NATO na zvýšenie vojenskej pomoci Ukrajine, TASR píše podľa správy agentúry AFP.



"V tejto chvíli je jasné, že Ukrajina na tom nie je dobre, pretože momentálne nie je schopná rokovať (o mieri v krajine) z pozície sily. A my musíme urobiť viac, aby sme zmenili trajektóriu konfliktu a takú pozíciu jej zabezpečili," povedal Rutte zákonodarcom EÚ.



"Všetci chceme, aby táto vojna skončila, ale predovšetkým chceme, aby trval mier," dodal. Zároveň varoval pred víťazstvom Ruska a následným posilnením jeho spojencov Číny, Severnej Kórey a Iránu. Podľa neho by pri takomto spôsobe ukončenia konfliktu mier nevydržal.



Rutte zopakoval, že Ukrajina potrebuje na vlastnú obranu od EÚ väčšiu vojenskú pomoc a výdavky na obranu by mala zvýšiť aj Únia. Súčasná povinnosť členských krajín NATO dávať na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu "ani zďaleka nestačí", aby čelili hrozbe Moskvy.



Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry RBC-Ukraine sa Rutte domnieva, že od výsledku konfliktu na Ukrajine závisí budúcnosť globálnej bezpečnosti.



Rutte naznačil, že vývoj konfliktu na Ukrajine bude závisieť aj od administratívy novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten opakovane tvrdil, že môže konflikt rýchlo ukončiť, nikdy však nepredložil žiadny konkrétny plán. Washington od začiatku ruskej ofenzívy vo februári 2022 poskytol Ukrajine pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov.



Trump v piatok potvrdil, že jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na tému vojna na Ukrajine je v štádiu prípravy. Prezidentskej funkcie sa ujme počas inaugurácie v pondelok 20. januára.