Podľa Scholza funguje jeho migračná politika dobre

Berlín 6. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že prístup jeho vlády k obmedzeniu nelegálnej migrácie je správny, keďže na nemeckých hraniciach príslušné orgány zastavili až 40.000 ľudí. Rovnako podľa neho zaznamenali aj znížený počet žiadateľov o azyl, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



"Zaviedol som hraničné kontroly a zabezpečil som, že viac ako 40.000 osôb bolo na nemeckých hraniciach vrátených späť," uviedol Scholz v regionálnej televízii rbb.



Zdôraznil tiež, že počet žiadostí o azyl v poslednom čase klesol o tretinu. "V mesiaci január sme teraz mali najnižší počet (žiadostí) za mnoho, mnoho rokov," povedal.



Scholzove vyjadrenia prichádzajú aj v reakcii na rozhodnutie opozičného lídra Friedricha Merza prijať pomoc od krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) pri minulotýždňovom parlamentnom hlasovaní o návrhu zákona obmedzujúceho migráciu do krajiny.



Napriek tejto podpore sa Merz opakovane vyjadril, že s AfD jeho konzervatívny blok CDU/CSU koalíciu po voľbách nevytvorí. Mnohí odborníci však pre jeho spoluprácu s touto stranou pri návrhu zákona zostali voči týmto vyhláseniam skeptickí.



Voľby do Spolkového snemu sa v Nemecku uskutočnia 23. februára a podľa prieskumov by sa Merz mohol stať novým kancelárom.