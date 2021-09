Podľa šéfa iránskej diplomacie sa rokovania o jadrovej dohode obnovia

Teherán 24. septembra (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v piatok na tlačovej konferencii v rámci Valného zhromaždenia OSN uviedol, že pozastavené rokovania o iránskej jadrovej dohode budú “veľmi skoro” obnovené. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister prezradil, že Irán v súčasnosti skúma dokumenty z viedenských rokovaní a čoskoro obnoví rozhovory o oživení dohody so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom, Ruskom, Čínou a Nemeckom.



Zároveň však obvinil Spojené štáty z toho, že v otázke oživenia rozhovorov vysielajú “protichodné diplomatické odkazy”. “Za posledných niekoľko mesiacov sme nezaznamenali ani náznak pozitívneho kroku zo strany administratívy Spojených štátov,” povedal Abdollahján.



V súvislosti s plánovaným oživením rozhovorov poznamenal, že Teherán “vidí konštruktívny typ rokovaní, ktoré povedú ku konkrétnym a overiteľným výsledkom v zahraničnej politike novej iránskej vlády”.



Podľa vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa, ktorý nechcel byť menovaný, by sa rokovania mohli oživiť v rozmedzí niekoľkých dní až týždňov. "Hneď, ako ukončíme proces skúmania, sa bez zbytočného odkladu vrátime k rokovaciemu stolu," povedal.



Teherán v roku 2015 podpísal jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami a zaviazal sa, že obmedzí svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Bývalý americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od predmetnej dohody odstúpil a voči Iránu znova zaviedol tvrdé ekonomické sankcie. Trumpov nástupca v úrade Joe Biden vyjadril ochotu vrátiť sa k dodržiavaniu dohody, očakáva však, že Irán začne najskôr opäť plniť z nej vyplývajúce záväzky. O obnovenie dialógu o dohode sa usilujú aj viaceré európske krajiny.