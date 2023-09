Podľa šéfa Mníchovskej bezpečnostnej konferencie treba rozšíriť G7

Berlín 7. septembra (TASR) - Šéf Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Christoph Heusgen sa vo štvrtok vyslovil za rozšírenie skupiny najvyspelejších demokracií G7, aby si toto fórum zachovalo svoj význam. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Myslím si, že je dôležité, aby sa skupina G7 rozšírila. Skupina sa vyznačuje tým, že ide o krajiny, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty. Sú to demokratické krajiny s trhovým hospodárstvom," povedal Heusgen v Berlíne.



"Vidíme však aj to, že relatívna váha, najmä ekonomická, týchto krajín klesá. Z tohto dôvodu si myslím, že rozšírenie skupiny G7 by bolo logické," dodal.



Skupinu G7 tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko. Heusgen tvrdí, že k skupine by sa mohli pridať krajiny ako Austrália a Južná Kórea, čím by sa "zvýšil jej vplyv".



Heusgen predsedá MSC, na ktorej sa každoročne v bavorskej metropole Mníchov stretávajú svetoví lídri a vplyvné osobnosti v oblasti obrany a zahraničnej politiky.



Lídri skupiny G20 - širšieho zoskupenia najväčších svetových ekonomík - sa 9. a 10. septembra stretnú v indickom hlavnom meste Naí Dillí na 18. summite.